Berkin mezarı başında anıldı: 'Hesabın bu mu Recep Tayyip Erdoğan? 14 yaşında bir çocuk...'

Haziran Direnişi'nde polisin hedef gözeten saldırısı sonucu ağır yaralanan ve yedi yıl önce bugün yaşamını yitiren Berkin Elvan, bugün mezarı başında anıldı.

'Olmayan bir adaletin peşinden koşuyoruz'

Berkin'in anma töreninde konuşan annesi Gülsüm Elvan, "Biz yedi yıldır sürdürdüğümüz bu adalet mücadelesinde adaleti göremeyeceğimiz anladık, olmayan bir adaletin peşinde koşuyoruz" dedi.

'Yeter artık'

"Erdoğan geçenlerde Gezi'ye değindi, bitmeyen bir yara içerisinde. Diyor ki, 'hesabını sorduk, soracağız! Hesabın bu mu Recep Tayyip Erdoğan? 14 yaşında bir çocuk" ifadesini kullanan Elvan, sözlerine şöyle devam etti:

"Seni vicdanın varsa vicdanınla baş başa bırakıyorum. Yedi yıldır bu acıyı çektirdin bana. Bugün de yine burada üstümüze saldırmaya çalışıyorsun. Yeter artık, 18 yılda bu ülkeye verdiğin zarar yeter artık. Roboski'yi mi unutalım, Sur'daki üç aylık bebeği mi unutalım, buzdolabında bekletilen o çocuğu mu unutalım? Biz her yerde, sokak ortasında öldürülen kadınları mı unutalım? Sen hangi kadınlar gününü, hangi anneler gününü kutluyorsun? Hangi birini unutalım. Ama emin ol ki, bütün bu annelerin, bütün bu çopcukların iki eli senin yakanda. Seni o hakim karşısına çıkarana kadar kesinlikle mücadele edeceğim, adalet diyorum adalet diyorum..."