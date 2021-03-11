Berkin mezarı başında anıldı: 'Hesabın bu mu Recep Tayyip Erdoğan? 14 yaşında bir çocuk...'

Haziran Direnişi'nde polisin hedef gözeten saldırısı sonucu ağır yaralanan ve yedi yıl önce bugün yaşamını yitiren Berkin Elvan, bugün mezarı başında anıldı.
'Olmayan bir adaletin peşinden koşuyoruz'
Berkin'in anma töreninde konuşan annesi Gülsüm Elvan, "Biz yedi yıldır sürdürdüğümüz bu adalet mücadelesinde adaleti göremeyeceğimiz anladık, olmayan bir adaletin peşinde koşuyoruz" dedi.
'Yeter artık'
"Erdoğan geçenlerde Gezi'ye değindi, bitmeyen bir yara içerisinde. Diyor ki, 'hesabını sorduk, soracağız! Hesabın bu mu Recep Tayyip Erdoğan? 14 yaşında bir çocuk" ifadesini kullanan Elvan, sözlerine şöyle devam etti: