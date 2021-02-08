Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Kadıköy'de 4 Şubat'ta aralarında ESP ve DBP'nin de yer aldığı siyasi parti ve kurumların "Birleşik Mücadele Güçleri" kuruluşunu duyurmak için bir araya geldikleri eylemde gözaltına alınan 61 kişinin Kartal Adliyesi’ndeki savcılık sorguları tamamlandı.

Savcılık 8 kişiyi serbest bırakılırken, 33 kişiyi tutuklama, 20 kişiyi adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan için tutuklama istemi

Savcılığın tutuklama talep ettiği 33 kişi arasında Gezi direnişinde polisin attığı gaz fişeğiyle katledilen Berkin Elvan'ın ablası, Bilgi Üniversitesi öğrencisi Özge Elvan da yer alıyor.

Elvan o gün Kadıköy'de eylem yerinden uzaktaki bir sokakta gözaltına alınmıştı.

İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Kartal Adliyesi önünde bekleyen anne Gülsüm Elvan'ın "Beni çocuklarımla sınamayı bıraksınlar" dediğini aktardı.

Öte yandan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 33 kişinin tamamı hakkında herhangi bir cebir ve şiddet eylemi içermeyen fiilleri düzenleyen 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1 maddesi uyarınca tutuklama talep edildiğine dikkat çekildi.