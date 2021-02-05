Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan gözaltına alındı

İstanbul-Kadıköy’de dün yapılan protestoya polis müdahale ederek 65 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Berkin Elvan’ın ablası ve Medyascope çalışanı Özge Elvan da var.

Medyascope'un haberine göre, Elvan'ın avukatı Deniz Özen, Özge Elvan’ın eylemle bir ilgisi olmadığını ve polis tarafından durdurulduğu sırada eylemin yapıldığı yerden en az 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunduğunu söyledi.

Özen, polisin, Özge Elvan’ı daha sonra eylem alanına götürdüğünü ve orada gözaltına aldığını bildirdi. Özge Elvan hakkında, götürüldüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ek gözaltı kararı çıkarıldı. Saatlerce avukatıyla görüştürülmeyen Özge Elvan’a yöneltilen suçlamanın ne olduğu bilinmiyor.