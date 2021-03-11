Berkin Elvan katledilişinin yedinci yılında anılıyor

Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan, aramızdan ayrılışının yedinci yılında mezarı başında anılacak.

Haber Merkezi

Haziran Direnişi'nde polisin hedef alarak gaz fişeğiyle vurduğu Berkin Elvan tam 269 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş, 11 Mart 2014'te aramızdan ayrılmıştı.

Berkin, ölümünün yedinci yılında mezarı başında anılacak.

Anmaya ilişkin açıklama yapan Elvan Ailesi, şu ifadeleri kullandı:

Berkinimiz'i anıyoruz....

Katledilişinin yedinci yılında Berkinimiz'i mezarı başında anıyoruz.

Yer: İstanbul, Feriköy Mezarlığı Tarih: 11 Mart Perşembe Saat: 12:00

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