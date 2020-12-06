Berkin Elvan için 9 Aralık'ta Çağlayan Adliyesi'ne çağrı

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan, aylarca komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan için adalet arayışı sürüyor.

Davanın 18. duruşması 9 Aralık’ta İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Duruşmada bugüne dek tutuksuz yargılanan sanık polis hakkında esas hakkındaki mütalaanın açıklanması bekleniyor.

'Yargılamaya bir kez daha açık müdahaleden kaygılanıyoruz'

Berkin Elvan'ın ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçen hafta mahkeme başkanının HSK kararıyla Yargıtay'a atanmasına dikkat çekilerek "Yargılama karar aşamasına gelmişken mahkeme başkanının görevden alınarak gönderilmesinin, yargılamaya bir kere daha açık müdahale olmasından kaygılanıyoruz" denildi.

'Emri verenlerin de hesap vermesi için uzun bir yolda yürüyoruz'

Açıklamada "Kararın yargılamayı başından bu yana sürdürmüş, sanığı, tanıkları, avukatlarımızı doğrudan dinlemiş olan hakimler tarafından verilmesi 'adil yargılama'nın görünürde dahi sağlanabilmesinin asgari koşuludur. Sadece tetiği çekenin değil emri verenlerin de adalet önünde hesap vermesi için uzun bir yolda yürüyoruz. Bu yüzden sizleri 9 Aralık saat 9:30’da Çağlayan Adliyesi’nin önüne çağırıyoruz" denildi.