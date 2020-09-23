Berkin Elvan duruşması görüldü: 'Bizim çocuğumuzu vuran tetikçi, asıl katiller yargılanmalı'

Haziran Direnişi'nde polisin hedef alarak gaz fişeğiyle vurması sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davanın 17. duruşması başladı.

İstanbul Çağlayan'daki 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada pandemi nedeniyle duruşmanın görüleceği salona kısıtlı seyirci alındı.

Soruşturma aşamasında tanık olarak ifadesi alınan polislerin duruşmada da dinlenmesi planlanıyordu ancak gelmedikleri için heyet bu karardan vazgeçmeyle ilgili tarafların görüşünü sordu. Polislerin ifadeleri okundu.

Güncelleme: 14.00

Duruşma sona erdi. Mahkeme, dosyayı esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderdi.

Sonraki duruşma 9 Aralık'ta saat 9.30'da yapılacak.

Güncelleme: 13.22

Sanık polis Fatih Dalgalı'nın avukatları Elvan ailesinin avukatlarının beyanlarına itiraz ettiklerini söyledi. Eski dilekçelerini tekrar ettiler.

Sanık polis Dalgalı, "Baştan beri karşı tarafın avukatlarının söyledikleri standarttır. Konuştukları varsayım ve hayalidir. Keşif esnasında polis ve jandarmanın kavga ettiğini söylüyorlar. Bunu da ispat edemiyorlar. Kimsenin yaralanmasıyla bir ilgim yok" diye konuştu.

Güncelleme: 12.19

Avukat Çiğdem Akbulut: Soruşturma aşamasında dosyaya giren deliller tutuklu olduğu veya hayatta olmadığı için salonda bulunmayan meslektaşlarımın sayesinde toplandı. Emniyet uzunca bir süre yanlış gün ve yanlış saatlerde Okmeydanı'nda görev yapan polislerin listesini gönderdi. Olayın yaşandığı sokakta MOBESE kamerası olmasına rağmen kamera olmadığını bile yazdılar. Soruşturma savcısı keşif talep ettiğinde Sulh Ceza Hakimliği talebi 'şu aşamada gerekli olmadığı ve bu talebin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı' gibi akıllara zarar gerekçelerle reddetti. Savcının olayla ilgili ismine ulaşılan ilk polisin nerede görev yaptığına ilişkin sorusuna bile bir yıl sonra yanıt verildi.

Sanık Fatih Dalgalı'nın duruşmaya katıldığı ekranda gözlük ve bıyık taktığını gördük. Çünkü teşhis yapılacaktı. Küçücük ekranda gördüğünüz yüzünü bir de bu aksesuarlarla kapattı. Sanığın cep telefonu sinyallerine ulaşıldı. Berkin'in vurulduğu anda Fatih Dalgalı'nın telefonu atış yapılan yerden sinyal verdi.

14 yaşında bir çocuğu polis tüfeğiyle vurdular. Dosyaya sürekli müdahale ediliyor. Delilleri karartmak istiyorlar çünkü öldürülen bir halk çocuğuysa, öldüren devletin imkanlarını kullananlarsa karşılaştığımız hep cezasızlık oldu.

Güncelleme: 11.22

Avukat Can Atalay: Olay günü polislerin sokağın başındaki hareketlerine ilişkin video kayıtları izleniyor. Avukat Atalay, gaz tüfeği kullanan polislerin pusu kurduğunu, keşif yaptığını söylüyor. Atış yapan polis bu toplantı ve gösteri yürüyüşüne usulüyle müdahale etmemeye karar veriyor. 80 metre kala atış yaparak kasten vuruyor Berkin'i. Kasıt olduğu açık. Bilirkişi raporları da atış yapan polisin Fatih Dalgalı olduğunu ortaya koyuyor. Keşif sırasında jandarma ve polis arasındaki kavga nedeniyle jandarma dosyadan çekildi. Bu yüzden keşif raporu yok. Buna rağmen görüntülerle hedef gözeterek atış yapıldığı ortada.

Güncelleme: 11.09

Özge Elvan: Dokuz ay boyunca neler yaşadığımı anlatsam yetmez. Annemin gözüne her baktığımda evladının acısını yeniden yaşamaması için ona sarılmadım. Bu salonda biz yargılanıyoruz. Berkin'in masumiyetini anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok ironik.

Güncelleme: 11.00

Gülsüm Elvan: Ben buraya Berkin olarak geldim. 17 duruşmadır bu mahkeme o katili aklamaya çalışıyor. Her şey meydanda. Öldürülen çocukların suçlusu adaleti sağlamayanlardır. Kimseyi öldürmedim, hırsızlık yapmadım. Meydanlarda yuhalandım. Hangi acıya yanayım? Çocuğumu o katil aldı benden. Ben yaşamıyorum, nefes alamıyorum. Soruyorum o katile: Çocuğu baba dediğinde benim çocuğumu hatırlıyor mu? En baştan beri çocuklar ölmesin, analar ağlamasın dedim. 'Adalet mülkün temelidir' diyorlar ya o adalet bize yok. Adalet sağlanmış olsaydı çocuklar ölmeyecekti. Siz öldürün diye doğurmadım ben çocuğumu. Sofraya otururken hâlâ Berkin'i çağırıyorum. Benim çocuğum 14 kilo haliyle sizi yargıladı. Mahkemenize, her şeye isyan ediyorum.

Güncelleme: 10.45

Heyet başkanı, esas hakkındaki beyanlarını almak için sözü taraflara verdi. İlk olarak Sami Elvan söz aldı. Elvan, "Benim çocuğum özellikle seçildi. Hiçbir olay yokken benim çocuğumu bu ekrandaki katil, tetikçi vurdu. 13 yaşındaki bir çocuk nasıl terörist olabilir? Bunu açıklasınlar. Bir emniyet müdürü devlet bakanına 'Berkin Elvan'ın illegal fotoğrafları servis edildi' diye mail yolluyor. Ailem yedi yıldır acı çekiyor. Dönemin başbakanı ailemi yuhalattı. Hangi vicdana sığar bu? 13 yaşındaki bir çocuğun terörist olduğu iddiasını aklamanız gerek" diye konuştu.

Elvan, "O dönem Abdullah Gül, Devlet Bahçeli arayıp başsağlığı diledi. Bu çocuk teröristse bu insanlar başsağlığı diler miydi? İsterseniz beni idam edin ama söyleyeceğim. Benim çocuğumun katili bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Karar verirken çocuğunuz varsa aklınıza onları getirip verin" dedi.

'Asıl katiller yargılanmalı'

Baba Sami Elvan duruşma öncesi Taksim Dayanışması ile birlikte açıklama yaptı. Elvan, "Bu siyasi güç bize ve bizim gibi nice ailelere aynı acıları yaşatmaya devam ediyor. Benim çocuğumu sokak ortasında, sabahın erken saatinde polis açık açık öldürdü" dedi.

Elvan, "Benim çocuğumu 5 Haziran'da emniyete çağırdılar, 10-15 gün sonra da hayatını aldılar. Bunlar bilinçli öldürmeler. Biz bununla mücadele ediyoruz. Açık açık söylüyorum burdan, bizim çocuğumuzu vuran tetikçi, asıl katiller yargılanmalı. Biz onların peşinde olacağız. Umarım adilane bir yargılanma olur. Kimseye haksızlık yapılmasını istemiyoruz" diye konuştu.