Berkin Elvan duruşması başladı: 'Bizim çocuğumuzu vuran tetikçi, asıl katiller yargılanmalı'

Haziran Direnişi'nde polisin hedef alarak gaz fişeğiyle vurması sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davanın 17. duruşması başladı.

İstanbul Çağlayan'daki 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada pandemi nedeniyle duruşmanın görüleceği salona kısıtlı seyirci alındı.

Soruşturma aşamasında tanık olarak ifadesi alınan polislerin duruşmada da dinlenmesi planlanıyordu ancak gelmedikleri için heyet bu karardan vazgeçmeyle ilgili tarafların görüşünü sordu. Polislerin ifadeleri okundu.

Güncelleme: 11.00

Gülsüm Elvan söz aldı: Ben buraya Berkin olarak geldim. 17 duruşmadır bu mahkeme o katili aklamaya çalışıyor. Her şey meydanda. Öldürülen çocukların suçlusu adaleti sağlamayanlardır. Kimseyi öldürmedim, hırsızlık yapmadım. Meydanlarda yuhalandım. Hangi acıya yanayım? Çocuğumu o katil aldı benden. Ben yaşamıyorum, nefes alamıyorum. Soruyorum o katile: Çocuğu baba dediğinde benim çocuğumu hatırlıyor mu? En baştan beri çocuklar ölmesin, analar ağlamasın dedim. 'Adalet mülkün temelidir' diyorlar ya o adalet bize yok. Adalet sağlanmış olsaydı çocuklar ölmeyecekti. Siz öldürün diye doğurmadım ben çocuğumu. Sofraya otururken hâlâ Berkin'i çağırıyorum. Benim çocuğum 14 kilo haliyle sizi yargıladı. Mahkemenize, her şeye isyan ediyorum.

Güncelleme: 10.45

Heyet başkanı, esas hakkındaki beyanlarını almak için sözü taraflara verdi. İlk olarak Sami Elvan söz aldı. Elvan, "Benim çocuğum özellikle seçildi. Hiçbir olay yokken benim çocuğumu bu ekrandaki katil, tetikçi vurdu. 13 yaşındaki bir çocuk nasıl terörist olabilir? Bunu açıklasınlar. Bir emniyet müdürü devlet bakanına 'Berkin Elvan'ın illegal fotoğrafları servis edildi' diye mail yolluyor. Ailem yedi yıldır acı çekiyor. Dönemin başbakanı ailemi yuhalattı. Hangi vicdana sığar bu? 13 yaşındaki bir çocuğun terörist olduğu iddiasını aklamanız gerek" diye konuştu.

Elvan, "O dönem Abdullah Gül, Devlet Bahçeli arayıp başsağlığı diledi. Bu çocuk teröristse bu insanlar başsağlığı diler miydi? İsterseniz beni idam edin ama söyleyeceğim. Benim çocuğumun katili bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Karar verirken çocuğunuz varsa aklınıza onları getirip verin" dedi.

'Asıl katiller yargılanmalı'

Baba Sami Elvan duruşma öncesi Taksim Dayanışması ile birlikte açıklama yaptı. Elvan, "Bu siyasi güç bize ve bizim gibi nice ailelere aynı acıları yaşatmaya devam ediyor. Benim çocuğumu sokak ortasında, sabahın erken saatinde polis açık açık öldürdü" dedi.

Elvan, "Benim çocuğumu 5 Haziran'da emniyete çağırdılar, 10-15 gün sonra da hayatını aldılar. Bunlar bilinçli öldürmeler. Biz bununla mücadele ediyoruz. Açık açık söylüyorum burdan, bizim çocuğumuzu vuran tetikçi, asıl katiller yargılanmalı. Biz onların peşinde olacağız. Umarım adilane bir yargılanma olur. Kimseye haksızlık yapılmasını istemiyoruz" diye konuştu.