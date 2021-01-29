Berkin Elvan davasına 'Gezi vandallıktır' diyen hakimi atadılar!

Haziran Direnişi'nde polisin hedef alarak gaz fişeğiyle vurması sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davanın 19'uncu duruşması İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yargılama karar aşamasına gelmişken mahkeme başkanı Canel Rüzgar görevden alınarak Yargıtay’a atandı. Yerine Gezi Parkı davasına bakan hâkim Galip Mehmet Perk atandı. Perk, Gezi Parkı davasında Ali İsmail Korkmaz’ın katilini mağdur saymıştı, eylemleri “vandallık”, “kalkışma” olarak nitelendirmişti.

'Bir adaletsizlik krizi yaşıyoruz'

Berkin Elvan resmi hesabından "Mehmet Galip Perk’in davaya hâkim olarak atanmasının yargılamaya açık bir müdahalenin göstergesi" olduğu paylaşıldı.

Avukat Can Atalay söz aldı. Atalay, "Bir adaletsizlik krizi yaşıyoruz. Dava karara çıkmak üzereyken eski başkan telkin yoluyla görevden alındı. Yerine atanan hakim Galip Mehmet Perk Gezi direnişini vandallık şeklinde tanımlamıştır. Biz hakimi reddetmiyoruz çünkü bu bir sistem sorunudur. Bu yüzden çekilmesi gerekir" dedi.

Esas hakkındaki mütalaa okundu

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaası okundu. Mütalaada polis Fatih Dalgalı'nın savunmasına, soruşturma ve dava aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcı bunların olayı aydınlatmaya yeterli olduğunu savunarak soruşturmanın derinleştirilmesine gerek olmadığını belirtti.

Savcı, sanık polis Fatih Dalgalı'nın "bilinçli taksir" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsini istedi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan sanık polis Fatih Dalgalı mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Bir sonraki duruşma 18 Haziran 10.30'da yapılacak. Bu duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunulacak.

'Ben unutmuyorum Recep Tayyip Erdoğan'

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Erdoğan, konuşurken çocuğumu, Medeni'yi, Hasan Ferit'i, Ahmet Atakan'ı, Ali İsmail Korkmaz'ı hatırlıyor musun?hatırlıyor musun? Onlarca kişinin gözünü çıkardın, hatırlıyor musun? Beni meydanlarda yuhlattın hatırlıyor musun? Ben unutmuyorum Recep Tayyip Erdoğan" dedi. Elvan, "Her çıktığım yerde bunu sana hatırlatacağım. Benim çocuğum 14 yaşındaydı. Kendi başına banyo yapamazdı, terörist oldu. Sizden ala terörist mi var"diye konuştu.

18 Haziran’a ertelenen davanın ardından Berkin’in ailesi herkesi 18 Haziran’da Çağlayan Adliyesi önüne davet etti.