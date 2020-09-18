Bergama'da granit ocağına tepki: ÇED toplantısı iptal edildi

İzmir Bergama Kozak Yaylası’nda faaliyete geçirilmek istenen granit ocağının ÇED süreci kapsamında Okçular Köyü’nde yapılmak istenen toplantı gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerini köyün girişinde yolu kapatarak karşılayan çevre gönüllüleri ve köylüler, yetkililerin toplantının yapılacağı alana giriş yapmalarına izin vermedi. Tepkilerin ardından toplantı yapılamadı.

Köylüler ve çevre gönüllüleriyle birlikte eyleme katılan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Örgütlü mücadele bir kez daha doğanın talanını ve rantı yendi. Bergama’nın doğasını talana ve ranta teslim etmeyeceğiz” dedi.

'Çam fıstığı üretiminin yüzde 80’i burada yapılıyor'

Kozak Yaylası Okçular Köyü civarında granit ocağı sayısının sürekli arttığını belirten Polat şunları söyledi:

"Ülkemizde çam fıstığı üretiminin yüzde 80’i bu bölgede yapılıyor ve her geçen gün üretimde düşüş yaşanıyor. Sürekli uyarıyoruz, Bergama’nın doğasını talana ve ranta teslim etmeyeceğiz. Köylülerimiz ve çevre gönüllülerimizle birlikte bir kez daha örgütlü mücadelenin rantı ve talanı yenebileceğini gösterdik. Çevre davalarından çekilen Bergama Belediyesi bu bölgede yaşayan yurttaşlarımıza ve gelecek nesillere ihanet etti. Oluşacak çevre zararının farkında olmayan bir belediye, sadece sermayeye çalışır. Bergama’nın sahipsiz olmadığını köylülerimiz ve çevre gönüllülerimizle gösterdik. Bergama Belediyesi’nin çevre davalarından çekilmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer bütün çevre davalarına müdahil olup halktan yana tavır alacaktır."