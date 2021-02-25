Berberoğlu'nun fezlekeye itirazı reddedildi

CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı ikinci itiraz, 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

DHA'da yer alan habere göre, itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle alınan kararda, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırlamış olduğu fezlekede iddianameye, daha önce yapılan yargılamadaki safahate ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına yer verildiği, fezlekenin iddianamede anlatılan eylem üzerinden değerlendirileceği anlaşıldığından, bu itibarla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 11 Şubat 2021 tarihli ek kararında gösterilen gerekçelerin usul ve yasaya uygun olduğu" kaydedildi.

Kararda, söz konusu nedenlerden dolayı Berberoğlu'nun avukatlarının itirazlarının reddedildiği belirtildi.

Enis Berberoğlu, 15 Şubat tarihinde İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke hakkında itirazda bulunmuştu.