Berberoğlu'nun avukatları: TBMM, AYM kararını bekleseydi milletvekilliği düşürülmemiş olurdu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun hakkında hak ihlali kararı verdiği eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları karar sonrası bir açıklama yaptı.

Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar tarafından yapılan açıklamada "Yüksek Mahkeme’nin bu kararıyla müvekkilimiz hakkındaki mahkumiyet kararı ortadan kalktı ve yeniden ve adil yargılama zorunlu hale geldi. Ancak müvekkilimizin 3 dönemdir üyesi olduğu TBMM, AYM kararını 4 ay daha bekleseydi, bugün hukuksuzluğu kesinleşen bir ceza ile Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmemiş, seçmen iradesi çiğnenmemiş olurdu" denildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre "AYM Berberoğlu’nun Anayasal Haklarının çiğnendiğini kabul etti" başlığıyla yayınlanan açıklama şöyle:

"Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu bugünkü toplantısında müvekkilimiz Kadri Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme 24 Haziran 2018 genel seçiminde CHP İstanbul Milletvekili olan Berberoğlu’nun Anayasa’dan kaynaklanan dokunulmazlığına rağmen ceza almasını ve cezaevinde tutulmasını ihlal saydı. AYM adil yargılamaya aykırı bu ihlalin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını istedi.

Böylece müvekkilimizin sanık olarak yargılandığı süreçte ısrarla dile getirdiğimiz ‘’Anayasa ile korunan temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği’’ gerçeği AYM tarafından da kabul edildi.

Yüksek Mahkeme’nin bu kararıyla müvekkilimiz hakkındaki mahkumiyet kararı ortadan kalktı ve yeniden ve adil yargılama zorunlu hale geldi. Ancak müvekkilimizin 3 dönemdir üyesi olduğu TBMM, AYM kararını 4 ay daha bekleseydi, bugün hukuksuzluğu kesinleşen bir ceza ile Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmemiş, seçmen iradesi çiğnenmemiş olurdu.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını yayınlamasının ardından bize gösterilecek yargı makamına başvuruda bulunacağız. Yeniden yargılama sürecinin beraat ile sonuçlanacağı inancıyla hukuki mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Av. Murat Ergün, Av. Yiğit Acar"

CHP'den ilk açıklama: Hukuk dersi olmalı

Öte yandan kararın ardından CHP'den yapılan açıklamada ise "Anayasa Mahkemesi, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun Anayasa'ya aykırı şekilde milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve kararın hukuksuzluğunu oy birliğiyle tescilledi. AYM'nin kararı millet iradesini hiçe sayanlara hukuk dersi olmalıdır" denildi.