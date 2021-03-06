Berat'tan sonra o da gidiyor: 'Kahraman' gibi karşılanmıştı...

ABD’nin İran yaptırımlarının delinmesinde rol oynadığı iddiasıyla 27 Mart 2017 tarihinde ABD'de tutuklanan ve tam 28 ay cezaevinde kalan eski Halknbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, serbest bırakıldıktan sonra AKP tarafından bir "kahraman" gibi karşılanmıştı.

Rıza Sarraf'ın itirafçı olduğu ABD'deki davada, Sarraf'ın suçlama konusu olan işlemlerde kendisine yardımcı olduğunu belirttiği isimdi Atilla.

Serbest kaldıktan sonra geldiği Türkiye'de havalimanına giden Bakan Berat Albayrak tarafından karşılandı.

Albayrak, havalimanında gazetecilere "Çok güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin" diyecek kadar mutluydu.

Burada durmuyor, mutluluğunu şöyle ifade ediyordu:

"Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak, dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah Hakan kardeşimizden eşi ve ailesinden razı olsun. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun.”

Erdoğan 'onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz' demişti

Erdoğan da Albayrak'ın gerisinde kalmıyor, "Bu yaşamış olduğu süreç başta şahsım olmak üzere herkesi üzmüştür. Bundan sonraki süreçte, kendisiyle yaptığım görüşmede, 'sen önce ailenle çocuklarında dinlen, şöyle bir tatilini yap' dedim. Atilla'ya bariyer söz konusu değildir. Ondan sonra Külliye'ye gel, ne yapacağımıza karar veririz. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?" diyordu.

Hakan Atilla, bu sahiplenmenin bir sonucu olarak Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul'un başına geçirildi.

Görev süresi boyunca birkaç kez istifa ettiği iddiası gündeme gelen ancak her seferinde bu iddianın yalanlandığı Atilla için son istifa iddiası dün gündeme geldi.

Berat Albayrak'ın istifası sonrası böyle bir haberin gündeme gelmesi, bu kez iddianın doğru olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Bloomberg'ün konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hakan Atilla Borsa İstanbul'un 26 Mart’taki yıllık genel toplantısının ardından istifa edeceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada ise Atilla'nın izinde olduğu belirtildi, net ifadeler kullanmaktan kaçınıldı.

Cezası onanmıştı

ABD’nin İran yaptırımlarının delinmesine ilişkin davada yargılanan Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından Mayıs 2018’de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Atilla’nın avukatları, bu kararı temyize götürmüştü.

Jürinin kararını desteklemek için yeterli kanıt olduğu sonucuna varan üst mahkeme, temmuz 2020'de bölge mahkemesinin kararını onadı.

Böylece Atilla'nın 32 aylık cezası kesinleşmiş oldu. Atilla 28 ay hapiste kalmıştı.

Rıza Sarraf itirafçı olmuş, Atilla reddetmişti

Atilla'nın 32 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı davada başlangıçta Rıza Sarraf ile birlikte yargılanıyordu.

Ancak Sarraf itirafçı olunca davanın tek sanığı olarak Hakan Atilla kalmıştı.

Söz konusu davada Sarraf AKP ile kurduğu ilişkileri ve rüşvet ağını detaylarıyla anlatırken, Egemen Bağış ve Zafer Çağlayan'a verilen rüşvetleri de mahkemede açıklamış, banka üzerinden yapılan işlemlere dair ise Süleyman Aslan ve Hakan Atilla'yı işaret etmişti.

Atilla ise suçlamaları reddetmiş, "Sarraf'ın çizdiği sahtekarlık tablosunun mimarı siz misiz?" sorusunda "değilim" yanıtını vermişti.

Atilla, hiç rüşvet talep etmediğini, suç teşkil ettiği belirtilen işlemlere dahlinin olmadığını, Sarraf'ın yalan söylediğini dile getirmişti.