Berat'la geldi, Berat'la gitti: Medet Nabi Yanık kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa edip sessizliğe büründüğü bugünlerde, Albayrak'ın bıraktığı boşluğu doldurarak düzenli açıklamalar ve yalanlamalarda bulunan isim, Albayrak'ın danışmanı Medet Nabi Yanık oldu.

Son olarak Albayrak'ın Katar'a ekonomi danışmanı olacağı iddialarını yalanlayan Yanık, bir süredir basının ilgisini üzerine çekmiş durumda.

Bu adama haksız yere saldırı oldukça buradan alacakları cevaplar da zorlarına gitmesin kimsenin. Amacımız kimseyi kırmak üzmek değil ama insanların özgürlük alanlarına yalanlarla saldırı yapmak da kimsenin hakkı değil diye düşünüyorum. — Medet Nebi Yanik 🇹🇷 (@YanikNebi) November 17, 2020

17 Aralık'la gündeme geldi, istifa sonrası gitti

Albayrak'ın 8 Kasım akşamı açıkladığı istifasından sadece iki gün sonra "Yaklaşık 5 yıl boyunca şerefle ve onurla hizmet ettiğim bakanlık müşavirliği görevimden bugün itibariyle affımı istemiş bulunmaktayım. Benim var ise bütün mesai arkadaşlarıma hakkım helaldir. Bilmeden incitip kırdığım arkadaşlarımdan da helallik isterim" diyerek görevden ayrılan Yanık, göreve de Albayrak'la birlikte gelmişti.

Yanık, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmasından sadece bir ay sonra, Aralık 2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na danışman olarak atanmıştı.

Bu atama basının gündemine Yanık'ın 17 Aralık tapelerinde yer alış şekliyle girmiş, konu soL tarafından da haberleştirilmişti.

"17 Aralık soruşturmasında adı Kısıklı’daki paraları taşıdığı iddiasıyla anılan Berat Albayrak’ın yardımcısı Medet Nabi Yanık, damat Albayrak’ın bakan olmasıyla bakanlık danışmanlığına getirildi" şeklindeki haberimiz, geçtiğimiz ay Yanık'ın açtığı dava sonrasında yayından kaldırılmış, erişime engellenmişti.

Yanık'ın 5 sene sonra erişime engelleme getirttiği haberde anlatılanlar, Yanık'ın yükselişindeki ilk adım olmuştu.

Bu adımdan üç yıl sonra Yanık, Berat Albayrak'ın Maliye Bakanı olması sonrası burada müşavirlik görevine getirilmiş, aynı zamanda da Bakan danışmanı olmuştu.

Yanık bugünlerde ise Albayrak'ın sessizlikle bıraktığı boşluğu, onun adına açıklamalar yaparak doldurmayı sürdürüyor.