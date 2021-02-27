Berat istedi, 'tüy dökücü krem iflası' haberi şeref ve onuru rencide edici bulundu

Ana faaliyeti linyit kömürü üretmek olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde kozmetik üretimi işine sokulmuş ancak işler istendiği gibi gitmemişti.

TKİ'ye bağlı Elegance adlı kozmetik markasının tüy dökücü ve kırışık önleyici kremleri beklenen ilgiyi görmemiş, "piyasada" alıcı bulamamıştı.

Öyle ki, son kullanım tarihi dolan 48 bin 500 ürün 2020 yılında çöpe gitmişti.

Şirketin son durumuna ilişkin geçtiğimiz günlerde yeni bir bilgi gündeme gelmiş, elde kalan ürünlerin bakanlıklara "hediye" olarak gönderildiği öğrenilmişti.

Söz konusu iki ayrı haber, birisinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, Berat Albayrak'ın talebiyle erişime engellendi.

Mahkeme: Şeref ve onucu rencide edici

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Albayrak'ın avukatlarının yaptığı başvuruyu karara bağladı, konuya ilişkin soL'un iki haberinin de aralarında bulunduğu onlarca haberi erişime engelledi.

Mahkemenin erişim engelleme kararında söz konusu haberler "şeref ve onuru rencide edici" ilan edildi.

Mahkemenin kararı şöyle:

"URL içeriklerinde ve sayfada yer alan yorumlarda; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Basın Kanunu, 5651 sayılı yasa ve geliştirilen yargısal içtihatlar ile güvence altına alınan basın özgürlüğü ile düşünce ve ifade hürriyetinin dışına taşıldığı, keyfilik bulunduğu, kişilere saldırı niteliğinde, şeref ve onurlarını rencide edici ve kişilik haklarını ihlal edici yayın olduğundan, yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde usul ve yasaya uygun bulunan erişimin engellenmesi talebinin bu linkler yönünden kabulüne..."

Aylar süren sessizlik erişim engellemeyle bozulmuştu

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesi sonrası aylarca sessiz kalan Berat Albayrak'ın adı geçtiğimiz hafta bir erişim engelleme haberiyle gündeme gelmişti.

Albayrak kendisiyle ilgili bir afiş nedeniyle 3 CHP'li gencin gözaltına alınmasına dair habere "erişim engeli" kararı aldırmıştı.