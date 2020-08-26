Berat Albayrak'tan canlı yayında fıkra: Geçmişte birileri neleri peşkeş çektiyse...

Dün akşam NTV canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki doğal rezervlerin "83 milyonun ortak malı" olduğunu söyledi. Albayrak, bu açıklaması sonrası konuyu fıkra anlatarak açıklamaya çalıştı.

Albayrak, Karadeniz’deki 320 metreküp doğal gaz keşfine ilişkin olarak, “Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var. Yüzde 30’luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız. 2023’e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak, sadece bu gazda kalsak bile” açıklamasını yaptı. Söz konusu keşfin hem psikolojik hem de maddi olarak bir duvarı yıktığını savunan Albayrak, “2023’e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak sadece bu gazda kalsak bile” diye konuştu.