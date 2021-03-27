'Berat Albayrak'ın adı iki koltuk için geçiyor' iddiası

Uzun süre Yeni Şafak'ta görev yapan Karar yazarı, ekonomist İbrahim Kahveci, Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te açıklamalarda bulundu.

Kabine değişikliğinin bu hafta sonu olabileceğini iddia eden Kahveci, Berat Albayrak'ın da yeniden göreve dönebileceğini öne sürdü.

Kahveci, Albayrak'ın ya Enerji Bakanlığı ya da Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilebileceğinin konuşulduğunu dile getirdi, reform paketinde bütün koordinasyonun başkan yardımcısına verileceğinin belirtildiğini ifade etti.