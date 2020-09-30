Berat Albayrak 'yeni' paketi açıkladı: Peki, ya eskileri ne oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonominin direksiyonuna geçtiği günden bu yana açıkladığı “hedefler” ve konuşmaları sıklıkla boşa düşmeye devam ediyor.

Dün bu konuşmalar ve hedeflere bir yenisi daha eklendi…

Dolar çıkışı… ‘7 lira, 8 lira olacak dediler, vurduk yumruğumuzu’

3 Mart 2019’da, yani geçen sene bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Birileri dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kuruldu. O gün o büyük saldırıya tıpkı 17 Aralık, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi güçlü yumruğumuz vurduk, doları 5 liraya düşürdük mü?” demişti.

Hemen her ekonomi paketi açıklamasında doları ve avroyu yükseltmeyi başaran açıklamalar yapan Albayrak, dün konuşmasını yaparken dolar 7,85, avro ise 9,18’i görmüştü.

Bir senede gelinen bu nokta sadece dolar başlığında değil, “hedef” olarak belirlenen neredeyse tüm başlıklarda Albayrak’ı boşa düşürmüş durumda.

Verilerle tutmayan hedefler

Albayrak’ın 2018 ve 2019’da açıkladığı ekonomi programları ve hedefler, dünkü konuşmasında bir kez daha revize edilmek durumumda kaldı.

İşte önceki hedefleri ve gelinen noktalar:

Enflasyon konusunda geçtiğimiz yıl açıklanan ekonomik programda yüzde 8’lik bir tahmin yer almıştı. Buna karşın bu yıl enflasyon oranı yüzde 11,77’ye ulaşmış durumda. Üstelik açıklanan bu oranın AKP tarafından baskılandığı biliniyor. Baskılanan tabloda dahi yüzde 4’lük bir sapma görünüyor.

2020 için geçtiğimiz yıl yüzde 8’lik tahminde bulunan Albayrak, dün yaptığı konuşmasında 2020 enflasyon tahminini yüzde 10,5’e yükseltti. Bu tahmin ve içinde bulunulan durum, salgın günlerinde yaşanan krize rağmen enflasyon oranlarıyla daha fazla oynanacağının işareti olarak görülüyor.

Albayrak, bir önceki yıl ise büyümeyi 2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 2.3, 2020 için yüzde 3.5 olarak planladıklarını açıklamıştı. Dün yaptığı konuşmada ise yüzde 3,5 olan hedefi yüzde 0.3 olarak revize etti. 2019'da ise yüzde 2,3 olarak hesaplanan büyüme yüzde 0,9 oranında gerçeklemişti.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı 2019 için yüzde 1.8, 2020 için yüzde 1.9 olarak hesaplanmıştı. 2018 yılında 72,8 milyar TL olan bütçe açığı, yüzde 69,9’luk artışla, 2019 yılında 123,7 milyar TL’ye yükselmişti. 2019 yılı başlarken konulan 80,6 milyar TL’lik hedefi yüzde 53,4 aşıldı.

2019 için 12,1 olarak açıklanan işsizlik hedefi daha sonra 12,9 olarak güncellenmiş, 2020 için konulan işsizlik hedefi ise 11,8 olarak açıklanmıştı. Buna karşın 2019’da işsizlik oranı 13,7 olarak gerçekleşirken, salgın günlerinde ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği işe baskılanmaya çalışan işsizlik oranları tarihin en yüksek seviyesine çıktı. 2020 yılında ise son olarak ağustos ayında işsizlik oranı resmi olarak 12,9 olarak açıklandı. Ancak gerçek işsizlik oranı yüzde 30’lara dayanmış durumda. Bakan dün açıkladığı yeni tahminde ise 2020 işsizlik oranını yüzde 13,8'e çıkardı.

Tabloyla oynayıp 'güven' sağlayan Bakan

Bakan Albayrak, dün yaptığı bir paylaşımda "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.

Söz konusu endekse ilişkin paylaşımda ise tavan oranını 120 olarak gösterdi.

Oysa Albayrak'ın açıkladığı endekste tavan oran 200, yani Albayrak açık bir tahrifat yaparak durumu "iyi" gösterme çabasında.