Berat Albayrak istifa etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Albayrak istifa gerekçesini sağlık sorunları olarak duyurdu. İstifasını Instagram hesabından duyuran Berat Albayrak, Twitter hesabını da sildi.

Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzakta olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşalarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ile batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belkide en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen muğlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın.

Sonumuzu hayreylesin.

Berat Albayrak"

Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Albayrak ayrıca Twitter hesabını da kapattı.

Temmuz 2018'de Hazine Bakanı olmuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde AKP milletvekili olarak Meclis’e girmiş, 2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmıştı. Albayrak 9 Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı olmuştu.

Albayrak'ın istifa açıklaması Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden alıp yerine Naci Ağbal'ı atamasının ardından geldi.

Yeni Şafak İngilizce hesabından duyurdu, Türkçe hesabından paylaşım yapmadı

Öte yandan Albayrak'ın istifa haberi havuz medyasında yer almadı. Anadolu Ajansı konuya ilişkin bir haber geçmezken, açıklama televizyon kanallarınca da haberleştirilmedi.

Yeni Şafak ise İngilizce hesabından Albayrak'ın istifasını "son dakika" olarak duyururken Türkçe hesabından duyurmadı. Yeni Şafak daha sonra İngilizce hesabından yaptığı paylaşımı da sildi.

Bloomberg: Bakanlık sözcüleri hesabın doğruluğunu teyit etti, istifayı ne doğruladı ne inkar etti

Henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Bloomberg'ün Albayrak’ın istifasına ilişkin yaptığı haberde, iki bakanlık sözcüsüyle konuşulduğu, hesabının doğruluğunun onaylandığı ancak istifa kararının henüz teyit ya da inkar edilmediği ifade edildi.

BBC Türkçe: Bakanlık yetkilisi doğruladı

BBC Türkçe'ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu açıkladı. Aynı yetkili, istifanın kabul edilip edilmediğine yönelik soruya, henüz belli olmadığı cevabını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter paylaşımları silindi

Albayrak'ın istifasını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabındaki 29 Ekim mesajı hariç tüm paylaşımlar silindi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabındaki tek paylaşım şöyle:

Habertürk 1 saat sonra gördü

Habertürk, Albayrak'ın istifa açıklamasından bir saat sonra olayı "SON DAKİKA" duyurusuyla servis etti. Habertürk saat 21.23'te geçtiği son dakika haberinde ise Albayrak'ın paylaşımının Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları tarafından teyit edildiğini, istifanın Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilip edilmediği yönünde henüz bir bilgi olmadığını duyurdu.