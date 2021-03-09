Benzine ve motorine zam

Benzine bu gece, motorine ise yarın gece 30’ar kuruş zam gelecek. Devletin vazgeçtiği ÖTV ise benzinin litresinde 1,10 TL, motorinde ise 0,99 TL’ye ulaşacak. Otogazda ise mevcut ÖTV alacağı 89 kuruş düzeyinde.

EPGİS'ten yapılan açıklamada benzinin litre fiyatına yapılan 30 kuruşluk zammın Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağı ifade edildi.

Eşel mobil etki nedir?

Akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanarak, akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistemdir. Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutulmaktadır.