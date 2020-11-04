Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam bekleniyor.
1 Kasım'da benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim gelmişti.
Fatih Yaşlı
Benzin ve motorine zam geliyor
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam bekleniyor.
1 Kasım'da benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim gelmişti.