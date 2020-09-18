Benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yeniden zam geliyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam geleceği belirtiliyor.
Benzin ve motorine zam geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
Benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yeniden zam geliyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam geleceği belirtiliyor.