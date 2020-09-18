Benzin ve motorine zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yeniden zam geliyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam geleceği belirtiliyor.