'Benim sorumluluğum oturma ruhsatı alındığında bitti'

İzmir depreminde çöken binanın müteahhidi kendini “savundu.” İzmir’de depremin ardından soruşturma açılan 9 kişinin ifadelerinin detayları ortaya çıktı.

İzmir’de 6.9 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan ve hasar gören binalara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘taksirle ölüme neden olma ve yürütülen soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 11 kişinin öldüğü Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş. A. , fenni mesul O. A., 14 kişinin öldüğü Yılmaz Erbeg Apartmanı müteahhidi M.Y., fenni mesulü N. B. , 30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı fenni mesulü T. A. , 14 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç. D., 37 kişinin öldüğü Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. tutuklandı. Barış ve Cumhuriyet sitelerinin fenni mesulü E. İ. ve Yılmaz Erbeg Apartmanı’ndaki market sahibi R.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 şüphelinin İzmir 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmaların detayları ortaya çıktı.

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‘Taşıyıcı kolon kesilmiştir'

Depremde en çok can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nın müteahhidi H.H.Ö. “Ben yıkılan Rıza Bey apartmanı çevresinde 12 yüksek bina yaptırdım. Diğer binalarda hiçbir hasar yoktur. Bundan dolayı söz konusu yıkımın benimle bir ilgisi yoktur” ifadeleriyle kendisini savundu. H.H.Ö.’nün avukatı apartmanın altındaki güzellik salonunun taşıyıcı kolunu kestiğini düşündüklerini şöyle açıkladı:

“Söz konusu Rıza Bey apartmanının altında bulunan güzellik salonunda kolon kesilmesi nedeniyle yıkımın meydan geldiğini düşünmekteyiz. Buna ilişkin birçok açıklama yapmıştır. Bunun detaylı araştırılmasını talep ediyoruz.”

BİM’in kolon kesitiği iddia edildi

ANKA’dan Tamer Arda Erşin‘in haberine göre, Yılmaz Erbek Apartmanı müteahhidi M.Y. 1997 yılında yapımına başlanan apartmanın müteahhidi değil arsa sahibi olduğunu savunarak, binanın altındaki dükkanda BİM’in taşıyıcı kolonunun kesilmesine ilişkin iddialara dönük şunları söyledi:

“2001 yılında BİM markete kiralandı. Normalde binanın altında projede 4 tane dükkan kısım görünüyordu, ancak iki ortak olduğumuz için daha sonra bu dört dükkanı ikiye düşürdük. Projeyi bu şekilde onaylattık. Ve BİM markete o şekilde kiraya verdik… Bugüne kadar BİM market tarafından yapıldığı söylenen tadilatlardan haberim yoktur … Bana sorduğunuz üzere kardeşim olan R.Y. burası ile 2011 yılına kadar herhangi bir ilgi ve alakası olmamıştır. Yine bana sorduğunuz üzere BİM market ile 2002 yılında yapmış olduğumuz kira sözleşmesinde her ne kadar kardeşim R. Y.’nin ismi gözükmüş ise de sözleşmeye bakıldığında onun imzası olmadığı, benim imzam olduğu görülecektir. Sözleşme BİM şirketi tarafından kardeşimin de ortak olduğu düşüncesiyle matbu olarak hazırlanmış ancak sadece benim tarafından imzalanmıştır.”

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BİM ortaklarından R. Y. ise savunmasında kendisinin markete 2011 yılında ortak olduğunu savunarak, “Sadece bu işyerine sahip olmam nedeniyle meydana gelen yıkımdan sorumlu olamayacağımı düşünüyorum. Benim sahip olduğum 2011 yılından bugüne kadar BİM market isimli iş yerinde herhangi bir tadilat ve değişiklik yapılmadı” dedi.

'Sorumluluğum bitti'

Yağcıoğlu Apartmanı fenni mesul O. A., binanın 35 yıl önce yapıldığını hatırlatarak, “Oturma ruhsatı alındı. Bundan dolayı benim sorumluluğum da o tarihte bitmiştir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diye kendisini savundu.

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş. A. yıkılan binadan kendisinin sorumlu olduğunu kaydederken, Ş.A.’nın avukatı müvekkilinin şöyle savundu: “Müvekkilim 1993 yılında söz konusu binanın yapımına başlamıştır. Kolonları sağlam bir şekilde yapmıştır. Binalar 1975 yönetmeliğine göre yapılmıştır. Doğanlar apartmanının hemen karşısındaki hasar olmayan Acun apartmanını da müvekkilim yapmıştır. Ayrıca binanın altına su dolmasından müvekkilim sorumlu tutulamaz.”

'Tadilat yapıldı' iddiası

Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A. da yıkılan binaya ilişkin sorumluluğu kabul etmezken, avukatı T.A.’nın daha önce başka binalar da yaptığını ve yıkılan bir binadan sorumlu tutulamayacağını ileri sürdü. T.A.’nın avukatı, “Bu binada sonradan yapılan tadilat ve değişikliklerin müvekkil ile alakası olamaz. Müvekkilimin kusursuz olması kuvvetle muhtemeldir” dedi.

Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç. D., üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken, avukatı Ç.D.’nın 14 tane bina yaptığını bildirdi. Ç.D.’nın avukatı yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın altındaki kafenin kolonları kesmiş olabileceğini iddia ederek, Bayraklı Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün sorumluluğuna şöyle işaret etti:

“Doğanlar 6 binanın altında L.B. kafe vardır. Bizce de kolonların kesilmiş olma ihtimali yüksektir. Çünkü müvekkilimiz 1992 yılında inşaatı kesildikten sonra kat karşılığı yaptığı için binayı bir daha görmemiştir. O tarih itibariyle müvekkilimin sorumluluğu bittiğinden dolayı hukuki sorumluluğu da bitmiştir. Burada sorumluluk varsa biz göre müvekkilim değil de kat malikleri yönetimi, Bayraklı Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü sorumlu tutulmalıdır. Yaptığı diğer binalarda çizik dahi yoktur.”

Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E. İ., kendisini fenni mesul olmadığını iddia ederek, “O tarihte anılan sitede fenni mesul olarak görev yapan kişi aynı zamanda inşaat mühendisi olan A. İ.’di. Diğer site olan Cumhuriyet sitesinde ise fenni mesul olarak görev yaptım” diye konuştu. E.İ.’nin avukatları ise müvekkilinin blokların yapıldığı 1991 yılında üniversiteden yeni mezun olduğunu kaydederek, E.İ.’nin babasının A.İ.’nin hem inşaat mühendisi olarak hem de fenni mesul olarak imzasının bulunduğunu açıkladı.

‘Sorumluluğu yok'

Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B. de üzerine atılan suçlamayı kabul etmezken, avukatı müvekkilinin binada yeterli malzeme kullanılıp kullanılmadığını bilemeyeceğini ileri sürdü. N.B.’nin avukatı binada 26 Mart 2002 tarihinde tadilat yapıldığını ve projenin altında başka birini imzasının bulunduğunu söyleyerek, “Projeyi imzalayan E. İ. dir. Kendisi bunu imzalayarak müvekkilin sorumluluğunu ortadan kaldırmıştır. Müvekkilin bağı kalmamıştır. Müvekkilimin bunların hiçbirinde imzası yoktur. Müvekkilimin olayla hiçbir ilgisi yoktur. Kendisinin hiçbir kabahati yokken 4 gündür gözaltındadır” diye konuştu.

Mahkeme kararında Yılmaz Erbek Apartmanı’nın altındaki BİM’in sahiplerinden R.Y. hakkında adli kontrol kararı verirken, dükkanda kolonların kesildiği iddiasını teyide muhtaç olduğunu belirtti. Mahkeme yine adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı E.İ.’ye ilişkin de “Barış sitesinin yapımında fenni mesul olarak görev aldığına ilişkin herhangi bir belgeye rastlanılmadı” değerlendirmesinde bulundu.