Belhanda'dan ırkçılık tepkisi

Galatasaray'ın kaybettiği Konyaspor maçından sonra sosyal medya üzerinden Belhanda'yı hedef alan kulübün disiplin kurulu üyesi Cem Emiroğlu "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" demişti.

Cem Emiroğlu'na yanıt veren Belhanda, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim" dedi.