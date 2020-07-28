Belgrad'da Yugoslavya döneminden kalma sokak isimleri değiştiriliyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın Belediye Başkan Yardımcısı, Belgrad'daki sokaklara artık "Sırplara dair her şeyin silindiği" eski Yugoslav cumhuriyetlerindeki kasaba ve şehirlerin isimlerinin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer eski Yugoslav cumhuriyetlerinde Sırbistan'a saygı duyulmadığı gerekçesiyle, Belgrad'daki Yugoslavya'yı hatırlatan sokak adlarının çoğunu değiştirmeyi planlıyor.

Vecernje Novosti'ye göre, değişiklikler Hırvatistan, Slovenya ve Bosna-Hersek'teki yerlerin isimleriyle başlayacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Goran Vesiç, değişikliklerin “karşılıklılık meselesi” olduğunu söyledi.

Vesiç Vecernje Novosti'ye verdiği demeçte, “Başkent tüm ülkeyi sokak veya anıt adlarıyla temsil ediyor. Bu nedenle bugün Belgrad'da, çok sayıda sokak hala eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden coğrafi bölgelerle anılıyor." dedi ve "Belgrad'da Hrvatska [Hırvatistan], Zagorska, Zagrebacka veya Zadarska sokaklarına sahip olmak normal değil," diye ekledi.

Aslında Belgrad'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in adını taşıyan bir Zagrebacka Caddesi yok. 2014 yılında caddeye eski Yugoslav Partizan komutanı ve kıdemli Yugoslav devlet görevlisi Koce Popovica'nın ismi verildi.

Vecernje Novosti, değiştirilecek sokak adlarının Porec, Split, Bjelovar ve Sibenik, tüm Hırvat kasaba ve şehirleri, Ljubljana, Maribor, Celje ve Bled, tüm şehirlerin yanı sıra Slovenya'daki bir gölün adı ve Bosna'nın merkezindeki Zenica'yı içerdiğini söyledi.

Hırvatistan'ın kuzeyindeki bir bölgenin adını taşıyan Zagorska Caddesi, 1957'de II. Dünya Savaşı sırasında Hırvat Faşist lideri Ante Pavelić'e süikast girişiminde bulunan Blagoja Jovovica'ya ithaf edilecek. Paveliç süikast girişiminde aldığı ölümcül yaraların ardından iki yıl sonra öldü.

Novosti, yetkililerin Bosna'daki Saraybosna ve Mostar'ın adını taşıyan sokakları değiştirmeyi düşündüklerini de bildirdi.

Vesiç, Sırp başkentinin adını “Belgrad'a saygı duyulan” yerlerden alan daha fazla sokağı olması gerektiğini söyledi.

“Örneğin Viyana'da Belgrad Meydanı var, ancak bizde Viyana Caddesi yok, Brüksel'de Belgrad Caddesi var, ancak bizde Brüksel Caddesi yok. Şehrimize ve ülkemize saygı duyanlara saygı göstermenin, mazoşist olmamanın ve Sırplığı anımsatan her şeyin silindiği alanların adını taşıyan sokaklara sahip olmamanın zamanı geldi” dedi.

Vesiç ayrıca, “Belgrad sokakları her şeyden önce ülkemizin borçlu olduğu insanlara, dost ülkeler ve halklara ve insanlığın borçlu olduğu kişilere saygı göstermenin bir yolu olmalı. Bu nedenle, artık Sırbistan ile bağları olmayanların yanı sıra Sırbistan'dan gelen herhangi bir şeyin hoş karşılanmadığı bölgelerin adını taşıyan tüm sokakların adlarını değiştirmeye devam edeceğiz” ifdesini kullandı.