Belgrad'da virüs inkarcılarından Covid-19 önlemlerine karşı dini tören

Pazar günü Ortodoks grupların düzenlediği koronavirüs kısıtlamalarına karşı yürüyüşte yüzlerce kişi dini tören için Belgrad sokaklarına çıktı.

Sırbistan'ın başkentinde İsa'nın çarmıha gerilmiş bir ikonunu tutan bir adamın peşinden yürüyen virüs inkarcıları, elinde Ortodoks azizlerinin ikonları ve Sırp bayraklarıyla ilahiler okuyarak yürüdü.

Kısıtlamaları ihlal eden kitleye polis herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Sırbistan hükümeti, diğer önlemlerin yanı sıra, beş kişiden fazla kişinin bir araya geldiği halka açık toplantıların yasaklanması, barlar, restoranlar ve diğer işletmeler için kısıtlı açılış saatleri de dahil olmak üzere, Aralık ayı başında koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

Pazar günü itibarıyla Sırbistan 266,432 koronavirüs vakası ve virüse bağlı 2,331 ölüm kaydetti.