Belgesel: Küba'nın 'sağlıkçı ordusu'

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), dünyanın onlarca ülkesinde uzun zamandır kötü durumdaki halklara yardım için çalışan Kübalı sağlık emekçilerinden oluşan Henry Reeve Tugayı hakkında kısa bir belgesel yayımladı.

Bu yıl tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını sırasında otuzdan fazla ülkede görev yapan Henry Reeve Tugayı'na bağlı Kübalı sağlıkçılar, tüm dünya halklarının takdirini topladı. Ancak salgının yarattığı ağır ekonomik şartlara rağmen başka halklara yardım eden Küba, ABD'nin giderek ağırlaşan ablukasıyla karşı karşıya.

Bu durum nedeniyle tüm dünya genelinde Küba dostları, aylardır, Küba'ya yönelik ablukanın durdurulması ve 2021 yılındaki Nobel Barış Ödülü'nün Henry Reeve Tugayı'na verilmesi için kampanya başlattı. Kampanyanın Türkiye ayağını JMKDD yürütüyor.

Kampanyaya destek olmak için http://www. kubahayatkurtarir.net/ adresindeki formu doldurarak imza verebilirsiniz.

Belgesel: