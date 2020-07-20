Belediyenin çöp kamyonu saklambaç oynayan çocuklara çarptı: 2 çocuk ağır yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde saklambaç oynayan 14 yaşındaki F.G. ile 8 yaşındaki E.G. aniden yola atladı.
Bu sırada yoldan geçen Kandıra Belediyesine ait S.G. idaresindeki çöp kamyonunun çarpması sonucu iki kardeş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine yaralı çocuklar, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi süren çocukların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, 29 yaşındaki çöp kamyonu sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay hakkında inceleme başlatıldı.