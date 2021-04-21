Belediyelerdeki 'insan kaçakçılığı'nın araştırılması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP, Malatya'da ortaya çıkan, ardından Elazığ ve Ordu'ya sıçrayan gri pasaportla yurtdışına insan kaçırma skandalı ile ilgili Meclis'te araştırma önergesi verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın da soruşturma başlattığı gri pasaportla ilgili araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Belediyelerin GriPasaport kullanarak yurtdışına insan kaçakçılığını Meclis araştırsın dedik, AKP ve MHP reddetti!" diye yazdı.

Konuyla ilgili Almanya'da da 3 ayrı soruşturma başlatılmıştı.