Belediyeden Demir Kafes için 'işlemler uygun' savunması

Kamuoyunu yıllarca “Demir Kafes” olarak meşgul eden, Eskişehir yolu üzerinde Atatürk Orman Çiftliği alanında yükselen, yapımı da sökümü de kamu zararına yol açan YDA Center binasına ilişkin, 7 kez planların yargıda iptal edilmesine rağmen, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nce yeniden plan yapılmıştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, oy çokluğuyla onaylanan 8. planı da yargıya taşımıştı.

Süren davada ABB savunmasını verdi. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, belediyenin 35 sayfalık savunmasında "geçmiş dönemki işlemler uygun" denerek aynı anlayışın sürdüğünü belirtti. Karakuş Candan, "Belediye değişti, başkan değişti. Hukuk biriminin dili neden hâlâ değişmedi?" diye sordu.

Belediye savunmasında "Plana itiraz etmeden dava açmak usule aykırıdır" denilirken, Karakuş Candan, "Bu bir zorunluluk değil,itiraz etmeden dava açma hakkımız var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden Canhıraş Demirkafes Savunması, @mimodank olarak Kent suçu Demirkafes için açtığımız 8.davada. @ankarabbld mahkemeye savunmasını yaptı. Belediye değişti, başkan değişti. Hukuk biriminin dili neden hala değişmedi. pic.twitter.com/6T3inILrFe — Tezcan KARAKUŞ CANDAN @tezcandan (@tezcandan) January 25, 2021

Karakuş Candan daha önce de "yeni Gökçek düzenine izin vermeyeceğiz" demişti.