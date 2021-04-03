Belediyeden başkanın alkollü kazaya karıştığı iddialarına ilişkin açıklama

Maltepe Belediyesi, Belediye Başkan Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kazaya karıştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin açıklamasında "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır" denildi.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır pic.twitter.com/dXOLC8vRRh — Maltepe Belediyesi (@MaltepeBelTr) April 2, 2021

Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevli N.E.A.'nın "ihmali sonucu" meydana geldiği belirtilen trafik kazasının geçen yıl gerçekleştiği söylendi. Açıklama şöyle:

"Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli N.E.A. adlı personelimiz, toplantının ardından Belediye Başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir. Seyir hali sırasında dikkatsizliği nedeniyle kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir. Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur. Ayrıca güvenlik güçlerince kaza yerine müdahale edilmiş olup herhangi bir alkol vb. unsurun mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

Bu noktada olaya taraf kişiler önce hasarın karşılanmasını talep ettiği, akabinde personelimiz hasarı karşıladığı halde daha sonra 'Bize para teklif ediyorlar, biz kabul etmiyoruz.' gibi bir söylemle olayı maksadının dışına taşımaları ve kişileri gerçek dışı ithamlarla hedef göstermeleri ciddi anlamda ahlaki bir sorunu ortaya çıkarmıştır."

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın geçen yıl Ağustos ayında alkollü araç kullanarak kırmızı ışıkta aracına çarptığını ve kazayı da başkasının üstlendiğini iddia eden bir kişi, olay anında çektiği görüntüler nedeniyle de tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.