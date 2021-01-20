Belediyeden alacağı olanlara rüşvet karşılığı ödeme: Odasından servet çıktı

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş’a 30 bin TL rüşvet verirken yakalanıp ilk ifadesinde ‘Borç verdim’ diyen tutuklu müteahhit “Belediyeden 780 bin liralık hak edişimi alabilmek için verdim” itirafında bulununca beraat etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş hakkında eylül ayında yaptığı suç duyurusunun ardından Bahattin Karakaş’ı teknik ve fiziki takibe alan polis, müteahhit Y. Türüt’le telefonda görüşüp 30 bin TL para isteyen Karakaş ve müteahhide buluşma noktasında baskın yapıp rüşvet almak ve vermek suçundan nöbetçi mahkemeye sevk etmişti.

Karakaş, rüşvet almadığını, maddi sıkıntı içinde olduğu için müteahhit Türüt’ün kendisine 30 bin TL borç verdiğini iddia ederken müteahhit de borç para verdiğini öne sürmüş, ikisi de tutuklanmıştı.

Müteahhidin avukatı Ata Giritli, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na müvekkilinin yeniden ifadesinin alınması için başvuruda bulununca savcının talimatıyla cezaevinden adliyeye getirilip yeniden dinlenilen müteahhit, Sulh Ceza Hakimliği'nce tahliye edilmişti.

Daire başkanı, belediyeden alacağı olanlara rüşvetini aldıktan sonra ödeme yapıyor

Avukat Ata Giritli’nin itirazı üzerine ifadesini değiştiren müteahhit Türüt, Karakaş’a 30 bin TL’yi işlerinin çözülmesi için verdiğini itiraf etti. Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Bahattin Karakaş’ın belediyeden alacağı olan firma sahiplerinden ödeneklerini alabilmeleri için para istediğini, rüşvetini aldıktan sonra bu kişilere ödeme yapıldığını söyledi. Belediyeye yol yapım ve bakım işleri yaptığını ve yaklaşık 4.5 milyon lira hak edişi olduğunu, 2020 yılında ödeme aldığını ve geri kalan yaklaşık 780 bin lirayı alamadığını söyleyen müteahhit, Bahattin Karakaş’ın belediye ödemelerinin kendisi tarafından yapıldığını söyleyerek problemi çözebileceğini ve bunun karşılığında kendisinden 30 bin TL istediğini açıkladı.

Mali İşler Daire Başkanı Bahattin Karakaş’ın Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde makam odasında bulunan servet Karakaş’ın eşinin belediyeye gelip Başkan Mustafa Demir’le görüşmesiyle ortaya çıktı. Karakaş’ın tutuklanmasından bir gün sonra belediyede Demir’le görüşen Karakaş’ın eşi, kendisine ait ziynet eşyalarının eşinin belediyedeki odasında olduğunu ve almak istediğini söyleyince Demir, odanın Savcılık tarafından kapatıldığını belirtip izin vermedi. Savcılığın harekete geçmesiyle Karakaş’ın odasındaki kasada bulunan çay paketinde bir servet ele geçirildi.

Mesleğe zabıta olarak başlayan daire başkanının belediyedeki kasasından çıkan servet:

135 bin Euro,

36 bin TL,

Biri 1 kg'lık külçe olmak üzere yaklaşık 5 kg altın,

13 adet çeyrek altın ebadında özel altın,

75 tam altın,

50 yarım altın,

1059 çeyrek altın,

Karakaş ve 8 farklı kişi adına çeşitli bankalara ait 23 adet hesap cüzdanı

40 yakın gayrımenkul tapusu

Banka hesapları savcılık tarafından bloke edilirken hesaplarda bulunan paranın miktarı henüz tespit edilemedi.