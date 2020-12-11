Belediyeden AKP’li yöneticiye milyonluk ihale

İstanbul'un AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede park yapımı ve mevcut parkların onarımı için 30 Ekim'de ihaleye çıktı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, bölge genelinde park alanlarında 432 kalem yapım ve onarım işlerini kapsayan ihalede, işlerin yapım süresi 730 gün olarak belirlendi. Park işlerinin yapılacağı bölge, ‘Başakşehir geneli, park ve yeşil alanlar ile Şamlar Tabiat Parkı' olarak açıklandı.

Başakşehir Belediyesi işin maliyetini 15 milyon 535 bin 241 TL olarak belirledi. İhaleye ise tek geçerli teklif sunuldu. 14 milyon 709 bin liralık teklifin sahibi Fatih Şanioğlu ile 26 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.

Mahalle yöneticisi

AKP Başakşehir İlçe Başkanlığı Bahçeşehir 1. Kısım Mahalle Yöneticisi olan Şanioğlu'nun 2009 yılında kurduğu Esenyurt merkezli Nur İnşaat isimli bir de şirketi de bulunuyor. Şanioğlu'nun şirketinin de kısa süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını yapan eski Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminden beri belediyeden milyonlarca liralık ihaleleri aldığı iddiası gündeme gelmişti.