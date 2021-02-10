Belediye işçisi Maltepe’de grev ilanını astı

Maltepe Belediyesi'nin Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri’nde çalışan DİSK Genel-İş’e üye işçiler, toplu iş sözleşmesiyle talep ettikleri hakları almak için bugün belediye binası önünde yine eylemdeydi. İşyerlerinde kurdukları komiteler aracılığıyla örgütlenen işçiler, 2020 Eylül’ünden bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri boyunca işveren sendikasının sergilediği uzlaşmaz tutum nedeniyle 23 Şubat’ta greve çıkma kararı almıştı.Kararı bugün işverene tebliğ etmek amacıyla grev ilanlarını belediye binasına asmak üzere Maltepe Belediye Binası önündeydiler.

'Maltepe uyuma, işçine sahip çık'

Yakın bir noktada toplanan işçiler kısa bir yürüyüşle Maltepe Belediye binasının önüne geldiler. Coşkulu kalabalık yürüyüş esnasında ve belediye önündeki açıklama boyunca sık sık “Zafer direnen işçinin olacak”, “Sözleşme hakkımız, söke söke alırız!” ve “Maltepe uyuma, işçine sahip çık!” sloganlarını attı. Belediye işçilerinin mücadelesine destek vermek ve Maltepe halkının daha kuvvetli bir destekle işçilerin yayında olmasını sağlamak amacıyla eyleme katılan TKP Maltepe İlçe Örgütü üye ve dostları “Belediye işçisi yalnız değildir” ve “Boyun Eğme, emeğine sahip çık” sloganlarıyla direnişçi işçilere destek verdi.

Maltepe Belediyesi önünde direnen işçilerle birlikteyiz.



Oyalamayı bırakın, emekçilere hakkını verin.



Zafer direnen emekçinin olacak! pic.twitter.com/2CFLB8gvOY — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) February 10, 2021

İşçi yüzde 40 istiyor, patron yüzde 7 teklif ediyor

7 aydır süren toplu iş sözleşmesinde yaklaşık 1600 belediye işçisini DİSK Genel-İş, işveren tarafını ise Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) temsil ediyor. 90 madde, 1 geçici madde ve 2 ekten oluşan toplu iş sözleşmesinin görüşmelerinde şimdiye kadar 90 maddenin sadece üçte birinde uzlaşma sağlanabildi. İşveren sendikası, toplu iş sözleşmesi metninde "Ücret ve Sosyal Yardımlar" başlığı altında yer alan 26 maddenin hiçbirinde uzlaşmaya yanaşmadı.

İşçiler bu toplu sözleşme döneminde 2017’den bu yana yaşadıkları ücret kaybını telafi edebilmek amacıyla toplu iş sözleşmenin ilk yılı için yüzde 40 ücret artışı talep ederlerken, işveren tarafı önce yüzde 6 son olarak da yüzde 7 ücret artış teklif etti.

Toplu iş sözleşmesinin kapsamında olan belediye işçileri hali hazırda ortalama olarak asgari ücretin yüzde 10’u ile yüzde 15’i üzerinde ücret alıyorlar. 2017 Aralık'ında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile diğer kamu işçileri ile eşit haklara sahip olmaksızın taşerondan kadroya geçirilen bu işçiler eğer kadroya geçmemiş olsalardı kaba bir hesaplamayla şu anda almakta oldukları ücretin iki katına yakın ücret alıyor olacaklardı.

Görüşmelerdeki bir diğer önemli uzlaşmazlık noktasını haftalık çalışma süresi oluşturuyor. İşçiler, haftalık iş süresinin azami 40 saat olarak ve günde 8 saati geçmemek üzere, haftanın 5 iş gününe eşit şekilde bölünerek uygulanmasını talep ediyor. İşveren tarafıysa haftalık çalışma süresinin en az 45 saat olmasında ısrar ederken, hafta sonu tatili, fazla mesai, gece çalışması gibi ek çalışmalar ve bunlara uygulanacak ücretler konusunda ayak diriyor.

Diğer uzlaşmazlık konularını işçilerin işyerindeki çalışma düzeni, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile disiplin kurullarının oluşumu ve bileşimi türünden başlıklar oluşturuyor.

SODEMSEN: MESS gibi ancak sosyal-demokrat

Bu dönem önceki dönemlerden farklı olarak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren tarafını Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) temsil ediyor. SODEMSEN, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in yapmakta olduğu, tüm üyeleri CHP’li belediyeler olan bir işveren sendikası. Yönetim Kurulu’nda Karşıyaka, Muratpaşa, Ardahan, Odunpazarı, Edirne, Kadıköy, Yenişehir belediye başkanlarıyla İZFAŞ Genel Müdürü bulunuyor.

Kendi ifadeleriyle SODEMSEN, “Üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak, üyelerin işyerlerinde iş ve çalışma şartlarını verimliliği artıracak şekilde düzenlemek, üyelerinin imzalayacağı toplu iş sözleşmelerinde kolaylaştırıcı rol üstlenmek, üyeler arasında uygulama beraberliği gerçekleştirme işverenler ile işçiler ve İşçi Sendikaları arasında çalışma barışı uyuşmazlığı tespit ve devamını temin ile üyelerini mevzuat çerçevesinde temsil etmek gibi” amaçlar güdüyor.

7 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerini işaret ettiği gerçekse, geçen iki toplu sözleşme dönemi boyunca en ufak başlıkta bile ilerleme sağlamak ve hakkını almak için mücadele etmek zorunda kalmış olan belediye işçilerin karşısına, tek tek değil de aynı safta toplanmış CHP’li belediyeler ve bunun sağlayacağını düşündükleri güçle çıkmak gibi görünüyor.