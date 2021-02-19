'Belediye işçilerinin mücadelesinin önünde duramazsınız'

Türkiye Komünist Partisi, Kadıköy'de greve çıkan belediye işçilerine destek açıklamasında bulundu.
"Türkiye'de yoksulluk sınırı 8.638 TL! Bu gerçeği görmezden gelip belediye işçisinin yüksek ücret aldığını ima etmek patron yaklaşımıdır" denilen açıklamada, "Salgında zor koşullarda çalışan belediye işçilerinin geçmiş dönemdeki kayıplarını telafi etmek için verdiği mücadelenin önünde duramazsınız" ifadesi kullanıldı.
Kadıköy'de de görüldüğü gibi belediyenin kimde olduğunun önemsizleştiği belirtilirken, düzen partilerinin piyasacı anlayışta ortaklaştığı ifade edildi.
Açıklamada, "Bizler netiz. İnsanca bir düzen kurmak için safımız işçiden, işçi sınıfından yanadır" denildi.