Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinin kabul edilmemesi üzerine greve çıktı.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü'nden greve çıkan işçilere destek açıklaması geldi.

Açıklamada "Bu grev, yıllarca süren haksızlığa karşı örgütlenen belediye işçilerinin sesidir. Bu sese kulağını tıkayanlar, AKP'nin kadro yalanı ile işçileri mağdur etmesinin ortağıdır" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Belediye işçilerinin hakkını verin

Belediye işçileri hakları için mücadele ediyor.

Yıllarca taşeron şirketlerde çalıştılar.

Müteahhitler işçilerin sırtlarından servet edindi; işçiler ise güvencesiz, sendikasız, düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldı.

AKP'nin yayınladığı KHK ile 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle belediye şirketlerine geçirildiler. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte bekledikleri kadrolu çalışma hayal oldu.

3 yıl boyunca toplu sözleşme hakkından mahrum bırakıldılar. Ücretlerine asgari ücret artışlarının çok altında, altı ayda bir yüzde 4 oranında zam yapıldı.

Yıllarca taşerondan kurtulmak için çabalayan işçiler, belediye şirketlerinde daha düşük ücretlerle çalıştırıldılar; sosyal haklardan mahrum bırakıldılar.

İşçiler mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Üç yılın sonunda, insanca yaşayabilecekleri bir toplu sözleşme imzalanması için mücadele ediyorlar.

Kadıköy Belediyesi işçileri bu nedenle grevde.

Grevdeler çünkü yaşadıkları mağduriyetin artık son bulmasını istiyorlar.

İşçiler haklı, işçiler örgütlü, işçiler kararlı!

Bu grev, yıllarca süren haksızlığa karşı örgütlenen belediye işçilerinin sesidir. Bu sese kulağını tıkayanlar, AKP'nin kadro yalanı ile işçileri mağdur etmesinin ortağıdır.

AKP KHK'sı ile belediye şirketlerine geçirilen tüm işçilerin mağduriyeti derhal giderilmelidir.

Belediye başkanlarını uyarıyoruz, hakkını arayan işçi ile halkı karşı karşıya getirmeyin.

Salgın boyunca büyük sağlık riski altında kamu hizmeti veren belediye işçisini daha fazla mağdur etmeyin.

Türkiye Komünist Partisi tüm bu saldırılara rağmen bir araya gelen, örgütlenen, hakkını arayan, iş bırakan, greve çıkan belediye işçilerini selamlıyor. Bu haklı mücadele nerede sürüyorsa, işçilerle birlikte orada olacağız.

TKP İstanbul İl Örgütü

