Belediye binasını kurşunladı, başkanı arayıp 'sarhoştum' dedi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye hizmet binasına dün akşam saatlerinde 7 el ateş edildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili, silahla ateş ettiği ve ardından belediye başkanını arayıp kazayla olduğunu söylediği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Gazetecilere açıklama yapan AKP'li Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz şöyle konuştu:

"Bu akşam saat 20.15 sıralarında Lapseki Belediyesi hizmet binasına 7 el ateş edildiği bir kurşunun isabet etmesi sonucu bir camın kırıldığı tespit edildi. Olayı gerçekleştiren kişi beni aradı, 'Ben yaptım' dedi. Emniyetteki arkadaşlara söyledik, onlar ilgileniyorlar. Söylentilerdeki gibi herhangi bir şey yok, her zaman bizlerin yanında olan bir arkadaşımız herhalde çok sarhoştu. 'Havaya ateş ettim ama cama denk geldi' diyor. Hatta yan tarafında kız arkadaşı oturuyormuş onunla ilgili olduğunu kendisi bana söyledi. Biz de emniyetteki arkadaşlara bildirdik."