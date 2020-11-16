Belediye başkanları ve muhtarlara afetlerde 'açıklama yapmayın' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderilen ve afet durumunda açıklamaların sadece valiliklerce yapılması talimatını veren genelgenin, bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalandığı öğrenildi.

ANKA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 İl Valiliğine 23 Ekim 2020 tarihinde "Afet ve Acil Durumlarda kamuoyunun Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderildi. Afet ve Acil durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre kamuoyununun bilgilendirilmesinde illerde valiliklerin yetkilendirildiği anımsatılan genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle yaşanan hadiselerin ilk anında verilen ve teyitli olmayan bilgiler kamuoyunda yanlış anlaşılmalara, vatandaşlarımızda paniğe ve spekülasyona neden olmakta, afetin yönetimini güçleştirmektedir. Bu sebeple afet bölgesinde kriz iletişiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından açıklamaların valileklerimiz tarafından yapılmasını, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve diğer kamu görevlilerimiz tarafından basın yayın organlarına açıklama yapılmamasını önemle rica ederim."