Belediye başkanına soru soran öğretmene soruşturma: 'Mahallede su ve yol yok' demişti

Kocaeli'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalına konuşmacı olarak katılan ve ilçedeki projeleri anlatan AKP'li Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e, yayın sırasından sosyal medya hesapları üzerinden soru soran öğretmene soruşturma açıldı.

Kocaeli'de yayın yapan Astakos Haber'de yer alan habere göre, programa katılan Başkan Aygün konuşurken, Derince Çınarlı Karabey Mahallesi'nin yolunun ne zaman yapılacağını, suyunun ne zaman geleceğini soran öğretmen Nurullah Şen, soruşturmayla karşılaştı.

Körfez Orhangazi Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Şen, programın moderatörünün görmesi ve soruyu Başkan Aygün’e sorması için soruyu çok kere kopyala yapıştır şeklinde, programın sosyal medya paylaşımının altına yazdı.

İddialara göre bu sorundan rahatsız olan Zeki Aygün, öğretmen Nurullah Şen’i İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet etti.

Şen’in şikayet edilmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti ve iki müfettiş görevlendirdi.

Başkan Zeki Aygün’e soru sorduğu için hakkında inceleme başlatıldı.

İl Milli Eğittim Müdürlüğü başlatılan inceleme sonrasında, görevlendirilen iki milli eğitim müfettişi, geçtiğimiz Salı günü Nurullah Şen’in ifadesini aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şen, “Çınarlı Karabey Mahallesi’nin yıllardır yolu ve suyu yok. Bu aslında Türkiye’nin bir ayıbıdır. Uzun zamandır burasın yolunun yapılması ve suyunun getirilmesi için mücadele içindeyiz. Seçim öncesi Başkan Zeki Aygün mahallemize gelerek vatandaşlarla konuştu, bazı sözler verdi. Ama bu söz tutulmadı. Ben de onu bir televizyon programında görmüşken sosyal medya hesabından, soru sordum. Sorduğum soruyu moderatör görsün diye kopyala yapıştır şeklinde çok kez sordum. Benim hiçbir siyasi amacım yoktu. Amacım sadece en doğal, en temel insan hakkı olan yol ve suyun getirilmesini istemekti. Ama gelinen noktada şaşkınlık içindeyim. Başkana soru sordum diye soruşturma geçiriyorum. Geçtiğimiz Salı günü gelen milli eğitim müfettişlerine bu konuda açıklama yaptım. Yaptığım şeyden asla pişman değilim. Ama korkuyor muyum, korkuyorum, çekiniyor muyum evet çekiniyorum ama Allah’ıma güveniyorum” dedi.