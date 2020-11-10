Belediye Başkanı ve Vali gecikince iki kez siren çalındı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılı dolayısıyla Samsun Onur Anıtı’nda tören düzenlendi. Programa göre sabah saat 9.00’da anıta çelenk konulmasıyla başlayacak törene Vali Zülkif Dağlı geç kaldı.

Vali Dağlı’nın geç kalması nedeniyle geç başlayınca törende karışıklık yaşandı. Saat 09.05’i gösterdiği sırada Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, saygı duruşunda bulunmak yerine siren sesleri arasında anıta çelenk koydu. Bu sırada alanda bulunan yurttaşların, saygı duruşu hatırlatmalarına rağmen çelenk sunumuna son verilmedi.

Protokol ve alandakiler İstiklal Marşı okumaya başladığında bu kez de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir geldi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı’nın emriyle ikinci kez siren çalınarak tekrar saygı duruşu yapıldı.