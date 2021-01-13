'Belediye AKP'li ilçe başkanının şirketine taşeronluk mu yapıyor?'

Samsun'un Kavak'a bağlı Bekdemir köyünde AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi taş ocağı tesisi açmak için çalışmalara Ağustos 2020’de başladı. Köylüler, çevresel etki değerlendirme ve halk katılım toplantısı yapılmadan iş makinelerinin özel arazilerine girdiğini belirtirken Samsun Büyükşehir Belediyesi 23 Aralık 2020’de kapasite artırımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak ÇED süreci başlattı.

ANKA'dan Berkay Varol'un haberine göre, Bekdemirli köylüleri, belediyeye çalışmalarla ilgili itiraz dilekçelerini sunduklarında “çalışmalara yasal süreçler tamamlanınca başlanacağı” ve “2001 yılında hazırlanan ÇED raporunun yeniden ele alınarak yapılacak ek etütlerle yenileneceği” cevabını aldılar. Bekdemirliler, belediyeye ait iş makinelerinin 5 aydır bölgeden taş çıkararak işlediğini söyleyerek, belediyenin yasal süreci takip etmeden usulsüz çalışma yaptığını anlattı. Köylüler, konuyu yargıya taşıyacak.

'Ormanlar tıraşlanacak'

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Bekdemir köylüleri, taş ocağı ve mıcır tesisi için bölgedeki ormanların tıraşlanacağını söylüyorlar. Küresel ısınma ve iklim değişimine işaret eden köylüler, ormanlık alanların Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından önlem alınmadan kesilmesine de tepkili.

'Aile şirketi işletme ruhsatı aldı'

AKP Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır’ın ailesine ait şirket, köyde 100 hektarlık arazi üzerinde 4 Temmuz 2016’da maden işletme ruhsatı aldı. Yakında süresi bitecek ocakta, ruhsat öncesi çalışmaların başlaması köylülerin kafasında soru işareti yarattı.

Bekdemir köyü sakinlerinden Yakup Lafçı, "Burası Akkisan Kireç’e, Onur Bakır’a ait ruhsat bölgesi. Geçmişteki girişimlerimizle devlet ruhsata izin vermedi. Büyükşehir Belediyesi de hiçbir izni olmadan Onur Bakır’ın sahibi olduğu Akkisan Kireç’e ait ruhsat sahasında taş çıkarıyor. Ben sorgulamak istiyorum, büyükşehir belediyesi Akkisan Kireç’e, Onur Bakır’a taşeronluk mu yapıyor?” diye sordu.

Lafçı, “Çalışma yaptığı alan 800 metre diğer tarafta. Bu bölgeden başlayarak diğer tarafa kadar haritalandırma yapmış. Evlerimiz, buradan 50-100 metre yukarıda. Dinamit kullanacağı, tozutacağı alan burası” diyerek çalışmaların durdurulmasını istedi.

'Ruhsatı durdurulmuş alanda izinsiz hammadde alınıyor'

Bölgedeki ağaçların ‘genç’ statüsünün bulunduğunu ve korunması gerektiğine dikkat çeken köylü Lafçı, “Ruhsatı durdurulmuş bir bölgeye büyükşehir belediyesi geldi, izinsiz hammadde alıyor. Kapasite artırımı için ruhsatı durdurulmuş alanda rapor yayımlıyor. Hali hazırda bir raporu yoktu” dedi.

'Akkisan Kireç’in sahibine burası peşkeş çekiliyor'

Dağardı Sokağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Lafçı ise şöyle konuştu:

“Şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sadece iktidar partisi olmasının neticesinin yarattığı bir durum bu. Karşıdaki alan, taş aldığı bölge. Buradan belki 500, 600 kamyon dolusu malzeme gitti. Büyükşehir belediyesi, ‘biz bütün işlemlerimize devam ediyoruz, bittikten sonra çalışmalara başlayacağız’ diyor. Aylardan beri burada çalışmalar devam ediyor. Akkisan Kireç’in sahibi Onur Bakır’a burası peşkeş çekiliyor. Demek ki buradan da büyük bir meblağ para yiyecekler. Bu durum da bunun kanıtıdır. Büyükşehir belediyesinin logolu araçları burada ama belediyeye ait hiçbir evrak, ruhsat, ÇED raporu yok.”