Belediye 4 aydır maaşını ödemediği öğretmenleri pazar yerine HES kodu sorgusuna gönderiyor

İzmir'deki Seferihisar Belediyesi'ne bağlı Ürkmez Gençlik Merkezi çalışanları 4 aydır maaşlarını alamıyor. Belediye bünyesinde çalışan 9 öğretmen ve bir hizmetli maaşlarının ödenmemesine tepki gösteririken, konuyla ilgili kendilerine herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Öğretmenler pazar yerleri gibi alanlarda HES kodu sorgulama görevlerine gönderildiklerini belirtirken, Ürkmez Gençlik Merkezi'nin kapanacağı söylentileri nedeniyle de endişeli olduklarını dile getirdi.

Söz konusu gençlik merkezi, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'nde yaşayanlar için önemli bir yer. Çok sayıda kültür-sanat faaliyetinin yapıldığı merkezde atölye ve kurslar da gerçekleştiriliyor.

Seferihisar Belediyesi'nde ödeme sorunu yeni değil

Seferihisar Belediyesi emekçileri de 2019 yılında aylarca maaşlarını düzenli alamamış, bu durum koronavirüs salgını sonrasında da devam etmişti. Maaşları ödenmemesine rağmen "zorunlu hizmet" adı altında alınan malzemeler ve yapılan harcamalar da işçilerin tepkisine neden olmuştu.

Daha önceki maaş krizinde işçilere "belediyeye ait taşınmazların satılarak" ödeme yapılacağı söylenmişti.