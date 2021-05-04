Belçikalı çiftçi yanlışlıkla ülkesinin Fransa sınırını değiştirdi

Belçika'da bir çiftçi, ülkesinin Fransa'yla sınırını yanlışlıkla değiştirdi.

BBC'de yer alan habere göre, bölgede yaşayan ve tarihle ilgilenen bir kişi, sınırda bulunan ormanda yürürken, iki ülkenin sınırını belirleyen taşın 2,29 metre taşındığını fark etti.

Bunun ardından, Belçikalı bir çiftçinin traktörle giderken yolunu tıkayan taşı Fransa'nın içine taşıdığı ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı Erquellinnes adlı yerleşim yerinin belediye başkanı David Lavaux, Fransız televizyonu TF1'e yaptığı açıklamada, "Çiftçi, Belçika'yı daha büyük, Fransa'yı daha küçük hale getirdi. Bu iyi bir fikir değil" dedi. Lavaux, bu olayın "komşu ülkeler arasında değil, arsa sahipleri arasında tartışmaya neden olduğunu" söyledi.

Yerel yetkililerin, çiftçiyle irtibata geçip taşı yerine tekrar koymasını isteyecekleri belirtildi. Lavaux, çiftçinin bu isteği yerine getirmemesi durumunda ceza alabileceğini söyledi.

Fransa'yla Belçika arasındaki sınır Napolyon'un Waterloo Savaşı'nda yenilmesinin ardından 1820'de imzalanan Kortrijk Anlaşması'nda çizilmişti. Söz konusu taşın konumuysa 1819'dan bu yana aynıydı.