Belçika’da restoran ve kafeler kapatılıyor

Belçika’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle geceyarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ve tüm kafe, bar ve restoranların 1 ay süreyle kapatılmasına karar verildi.

Ülkede 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm kafe, bar ve restoranlar 1 ay süreyle kapatılacak. Restoranların saat 22.00'ye kadar paket servisi yapmalarına izin verilecek. Saat 20.00’den itibaren de ülke genelinde alkollü içki satışı yasak olacak.

11,5 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar 10 bin 327 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 192 bine ulaştı. Geçen hafta Belçika'da kaydedilen günlük ortalama vaka sayısı 6 bin oldu. Halihazırda yaklaşık 2 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğü ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 300'ün üzerinde.