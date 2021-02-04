Belçika mahkemesinden İranlı diplomata 20 yıl hapis cezası

Belçika'da bir mahkeme, 2018 yılında İranlı muhalif Halkın Mücahitleri örgütünün önde gelen üyelerine bombalı saldırı girişimini planladığı iddiasıyla yargılanan İranlı bir diplomata 20 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme İranlı diplomat Assadullah Asadi'nin de aralarında olduğu İranlı 4 kişiyi "terör saldırısı" planlamaktan suçlu buldu. Asadi dışındaki sanıklara 15 ile 18 yıl arasında hapis cezası verildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da görevli olan İranlı diplomat Asadi Haziran 2018'de Almanya'da bulunduğu sırada gözaltına alınmış ve saldırı planının yapıldığı iddia edilen Belçika'ya iade edilmişti. Suçlamaları reddeden Asadi duruşmalara katılmadı. Asadi diplomatik dokunulmazlığı bulunduğu için, Belçika'da yargılanmasına avukatı aracılığıyla karşı çıkıyordu.

İran da saldırı girişimiyle ilgisi olduğu iddiasını yalanlamış ve bunun bir komplo olduğunu söylemişti.

2018 yılında Belçika'nın Anvers kentinde yaşayan ve Fransa'daki mitinge giden İranlı bir çiftin arabasında zaman ayarlı bir bomba bulunduğu ve etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Belçika Savcılığı Asadi'nin bomba yapımında kullanılan patlayıcıları temin ettiğini iddia etmişti.

Asadi, Avrupa Birliği'nde "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanan ilk İranlı diplomat oldu.