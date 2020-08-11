Belarus'ta tepkilerin arttığı Lukaşenko seçimlerin galibi oldu

Belarus'ta devlet başkanlığı seçiminin ön sonuçlarına göre Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından ülke genelinde on binlerce kişi sokağa çıktı.

Gösterilere müdahale eden polis, protestoculara karşı ses bombası, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Bir insan hakları örgütü, gösterilerde bir protestocunun yaşamanı yitirdiğini, 120 kişininse gözaltına alındığını duyurdu.

Rakibi sonuçları tanımadı

Belarus'ta ön sonuçlara göre Aleksandr Lukaşenko, oyların yüzde 80'ini alarak başkanlık seçimlerinin galibi oldu. Lukaşenko'nun rakibi Svetlana Tihanovskaya'ysa seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

Tihanovskaya, "Biz halihazırda kazandık, çünkü korkumuzu, kayıtsızlığımızı ve duygusuzluğumuzu yendik" dedi.

Ön sonuçlara göre oyların yüzde 9,9'unu alan Svetlana Tihanovskaya, seçim kampanyasında bazı bölgelerde yüzde 70-80 civarı oy alacağını söylüyordu.

Tihanovskaya, seçimlere eşinin yerine girmişti. Tihanovskya'nın hükümet karşıtı bir blogger olan kocası, ülkeden kaçmak isterken yakalanıp hapse girmişti.

Protestolar başladı

65 yaşındaki Lukaşenko, 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor.

Ülkede oylamanın bitmesinin hemen ardından halk, başkent Minsk sokaklarına çıkarak Lukaşenko'yu protesto etti.

Göstericilerin çoğunun "çık dışarı" başta olmak üzere, hükümet karşıtı sloganlar attığı görüldü. Gösterilere müdahale eden polisinse ses bombası, cop kullandığı ve gösterilere katılan pek çok kişiyi göz altına aldığı görüldü.

Belaruslu insan hakları örgütü Viasna'nın üyesi Valentin Stefanovic, Reuters'a yaptığı açıklamada, gösterilerde en az bir kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığını iddia etti. Stefanovic, 120 kişinin göz altına alındığını söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belarus İçişleri Bakanlığı, gösterilerde herhangi bir ölümün gerçekleşmediğini belirtti.

Benzer gösterilerin Brest, Gomel, Grodno ve diğer kentlerde de gerçekleştiği belirtildi.

Yönetime tepki

Lukaşenko, en son 2015 yılında oyların yüzde 83,5'ini alarak genel seçimlerin galibi olmuştu. Gözlemevleri, söz konusu seçimlerde Lukaşenko'yu zorlayacak bir rakibin bulunmadığını ve oy sayımında sorun yaşanmadığını bildirmişti.

Dün yapılan seçimlerse, Lukaşenko'nun Covid-19, ekonomi ve insan hakları yönetimine tepkilerin büyüdüğü bir ortamda gerçekleşti.

Ülkede geçen ay, Lukaşenko'nun yönetimine karşı başkent Minsk'te büyük bir protesto gerçekleşmişti.

Kendini "istikrarın teminatı" olarak sunan Lukaşenko'ysa, muhaliflerin dış güçlerle işbirliği içinde olduğunu iddia ediyor. Lukaşenko, yaklaşık 10 gün önce "terör saldırısı planlama" suçlamasıyla tutuklanan 33 tutuklu Rusya vatandaşının bu gruba dahil olduğunu ileri sürdü.