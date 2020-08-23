Belarus'ta protestocular Lukaşenko'nun konutuna yöneldi

Belarus’un başkenti Minsk’teki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan protestocular, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun konutuna yöneldi.
"Minsk-Kahraman Şehir" duvarı önünde toplanan protestocular, Devlet Başkanının konutu olan Bağımsızlık Sarayına doğru yürüyüşe geçti. Polis özel kuvvetleri, Bağımsızlık Sarayı’ndaki önlemleri artırdı.
Protestolar sırasında binanın tepesine bir helikopterin indiği görüldü. Sonradan Belarus Devlet Başkanlığı tarafından yayınlanan bir videoda Lukaşenko'nun kurşun geçirmez yelek ve şarjörsüz bir tüfekle helikopterden indiği görüldü.