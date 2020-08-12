Belarus’ta muhalefet lideri ülkeyi terk etti

Belarus’ta muhalefet lideri Svetlana Tikhanouskaya, Salı günü çocukları için ülkeyi terk ettiğini ve Litvanya’ya gittiğini açıkladı.

Mayıs ayında tutuklanan eşinin YouTube kanalından bir video yayınlayan Tikhanouskaya, ‘‘Biliyorsunuz, bütün bu kampanyanın beni gerçekten sertleştirdiğini ve her şeyle başa çıkabileceğim kadar güç verdiğini düşünmüştüm. Ama, muhtemelen, hâlâ o ilk baştaki zayıf kadımın. Kendim için son derece güç bir karar aldım’’ diye konuştu.

Sözlerine ‘‘Pek çok insanın beni anlayacağını, pek çoğunun beni yargılayacağını ve pek çoğunun da benden nefret edeceğini biliyorum. Ama Tanrı herkesi ben karşı karşıya kaldığım türden bir seçimden korusun’’ diye devam eden Tikhanouskaya, takipçilerinden kendilerine dikkat etmelerini isteyerek, ‘‘hiçbir hayat olup bitenlere değmez. Yaşamımızdaki en önemli şey çocuklar’’ ifadesini kullandı.

Litvanyalı Bakan: Rusya krizi kullanıyor

Muhalefet liderinin yanı sıra Belaruslu yetkililer de Tikhanouskaya’nın ülkeyi terk etmeye zorlanmadığını belirtirken, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius Tikhanouskaya’nın gözaltına alınma tehdidi sonucunda ülkeden ayrıldığını, Belaruslu yetkililerin de bunu kolaylaştırdığını ileri sürdü. Linkevicius, baskıyla karşılaşan Tikhanouskaya’ya başka bir seçenek bırakılmadığını iddia ederek, muhalefet liderine bir yıl geçerli vize ile kalacak yer sağlandığını kaydetti.

Litvanyalı Bakan ayrıca, Rusya’nın Belarus’taki siyasi krizi, daha yakın bir bütünleşme için baskı yaparak Minsk’i kendi yörüngesine çekmek için kullandığını savundu. Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin, Pazartesi günü komşu Belarus’un Rusya ile bütünleşmeye yönelik rafa kaldırılan planları yeniden etkinleştirmesini istediğini dile getirmişti.

Reuters’a konuşan Linkevicius, Rusya’nın Belarus için bir başka istikrarsızlık etmeni olduğunu dile getirdi.

Avrupa Komisyonu: İlişkileri gözden geçiriyoruz

Avrupa Komisyonu tarafından Salı günü yapılan açıklamada Avrupa Birliği’nin Belarus ile olan ilişkilerinin ''tartışmalı seçimlerin ardından gözden geçirileceği'' belirtildi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında, ‘‘Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki ilişkilerle ilgili bütün meseleler, Pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimleriyle ilişkili talihsiz olaylar nedeniyle şu anda gözden geçiriliyor’’ ifadesini kullanırken, 27 AB üyesinin ortak bir açıklama hazırladıklarını söyledi.

Komisyon sözcüsü Belarus’a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına dair bir soruya ise yanıt vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, seçimlerin serbest ve adil olmadığını iddia ederek, protestoculara yönelik şiddeti ve muhalefeti destekleyenlerin gözaltına alınmasını kınadı.