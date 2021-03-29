Belarus'ta hükümet karşıtı protestolarda 100'den fazla gözaltı

Belarus'un başkenti Minsk'te cumartesi günü gerçekleşen hükümet karşıtı protestolarda 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel medyanın aktardığına göre, Belarus muhalefeti tarafından toplanma çağrısı yapıldığı kent meydanı polis araçları tarafından çevrilirken, meydanda gerçekleşen protesto büyük çaplı olmadı.

Polisin, gösteriler sırasında 100'den fazla kişiyi gözaltına aldığı, bunlardan 5'inin muhalif gazeteciler olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayındaki Devlet Başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko'nun tekrar seçilmesinin ardından ülke çapında gösteriler başlamıştı.