Belarus'ta en az 400 kişi 'eylemlerden' suçlu bulundu

Belarus Başsavcılığı yaptığı açıklamada, izinsiz protestolara katılımla ilgili davalar kapsamında 400'den fazla kişinin ceza aldığını söyledi.

Rusya menşeli TASS'ın başsavcılığın internet sitesinden aktardığı açıklamada "Bugüne kadar savcılar, yasadışı toplu olaylar ve kamu düzenini büyük ölçüde ihlal eden eylemlere katılma, şiddet kullanımı ve kolluk kuvvetlerine yönelik tehditler, kamuoyuna hakaret ve başkalarına zarar verme ile ilgili 631 kişiye karşı 468 ceza davası açmıştır" dedi.

9 Ağustos Devlet Başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko'nun tekrar seçilmesinin ardından ülke çapında gösteriler başlamıştı.