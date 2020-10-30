Belarus'ta Covid-19 önlemi: Ülke 1 Kasım'dan itibaren yabancılara sınırlarını kapatıyor

1 Kasım'dan itiabaren Belarus, Covid-19 nedeniyle ülkeye yabancıların girişini geçici olarak kısıtlama kararını duyurdu.

Belarus menşeli BelTA'de yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararına atıfta bulunarak Devlet Sınır Komitesi şu açıklamada bulundu:

"1 Kasım'dan itibaren Belarus Cumhuriyeti, yol kontrol noktalarında, basitleştirilmiş kontrol noktalarında, tren istasyonlarındaki kontrol noktalarında, Belarus Cumhuriyeti devlet sınırındaki nehir limanlarındaki kontrol noktalarında Covid-19'un neden olduğu enfeksiyonun yayılmasını önlemek için yabancı ülke vatandaşlarının ve vatansız kişilerin girişine yönelik sınır geçişini geçici olarak askıya aldı."

Bu kısıtlama, diplomatik ve hizmet pasaportları ile seyahat eden yabancı vatandaşlar için geçerli değil. Bu adım resmi delegasyonların başkanları ve üyeleri, Belarus'a uluslararası karşılıksız yardım sağlayan yabancılar, uluslararası karayolu taşımacılığının yanı sıra uluslararası posta taşımacılığı yaparken sürücüler, iç su taşımacılığı gemilerinin mürettebat üyeleri, tren mürettebatı, uluslararası demiryolu trafiğinin lokomotif mürettebatı kapsamıyor.

Ayrıca, kısıtlamalar Belarus vatandaşlarının eşi, ebeveynleri veya çocukları olan yabancılar için geçerli değil. Belarus'ta kalıcı veya geçici ikamet hakkına sahip yabancılar, Belarus topraklarında çalışma izni veya çalışma faaliyeti için destekleyici belgeleri olan yabancılar, yakın bir akrabanın ölümü veya ciddi bir hastalığı bildirimi üzerine Belarus'a seyahat eden yabancılar, kök hücre veya organ nakli için ülkeye gelen yabancılar da bu karardan muaf sayılacak.

Aynı durum, Belarus üzerinden Rusya'ya geçiş yapan Rusya Federasyonu vatandaşları ve Belarus ile Ukrayna arasındaki hükümetler arası anlaşmaya göre, bölgeden geçen Slavutiç - Çernobil Nükleer Enerji Santrali otoyoluna Belarus üzerinden transit geçiş yapan yabancılar için de geçerli. Belarus, Çernobil nükleer santralinin çalışanları, araçları ve kargoları ve dışlama bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin yanı sıra Çernobil nükleer santralini kapatmak için uluslararası projelerin uygulanmasında yer alan yabancı uzmanlar karardan etkilenmeyecek.

Bu kısıtlama, Minsk Ulusal Havaalanı üzerinden Belarus'a gelenler için geçerli değil.